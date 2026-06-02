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02.06.2026 06:31:29
Suraj Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Suraj Industries hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 152,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 233,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,310 INR. Im Vorjahr hatten 1,80 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 500,36 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 91,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Suraj Industries einen Umsatz von 260,82 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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