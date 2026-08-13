Suyog Telematics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Suyog Telematics veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 12,37 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suyog Telematics noch ein Gewinn pro Aktie von 15,49 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 709,5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 545,8 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at