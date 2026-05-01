Suzhou Recodeal Interconnect System A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suzhou Recodeal Interconnect System A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou Recodeal Interconnect System A 0,370 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suzhou Recodeal Interconnect System A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 751,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 761,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at