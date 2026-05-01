|
01.05.2026 06:31:29
Suzhou Recodeal Interconnect System A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suzhou Recodeal Interconnect System A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou Recodeal Interconnect System A 0,370 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suzhou Recodeal Interconnect System A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 751,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 761,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!