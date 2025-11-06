SUZUDEN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SUZUDEN hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 30,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SUZUDEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at