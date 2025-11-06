|
06.11.2025 06:31:29
SUZUDEN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SUZUDEN hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 30,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SUZUDEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!