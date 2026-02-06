SymBio Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

SymBio Pharmaceuticals gab am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 24,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -21,570 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SymBio Pharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 39,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 336,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 554,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 97,620 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -85,000 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 46,69 Prozent zurück. Hier wurden 1,31 Milliarden JPY gegenüber 2,45 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at