System Support gewährte Anlegern Blick in die Bücher

System Support hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,59 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,27 Prozent auf 8,03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at