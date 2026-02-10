|
Systems Engineering Consultants stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Systems Engineering Consultants hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,28 JPY gegenüber 34,88 JPY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Systems Engineering Consultants mit einem Umsatz von insgesamt 2,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,90 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
