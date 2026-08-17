T I Global: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

T I Global hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,09 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,27 Prozent zurück. Hier wurden 302,8 Millionen INR gegenüber 345,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at