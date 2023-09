T-Mobile US-Aktie tiefer: Telekom-Tochter wohl in Gesprächen mit Tillman über US-Glasfasernetz

T-Mobile, die US-Tochter der Deutschen Telekom, ist einem Medienbericht zufolge in Gesprächen über den Aufbau eines Glasfasernetzes.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, finden die Gespräche von T-Mobile US mit Tillman FiberCo statt, einer Tochter von Tillman Global Holdings LLC. Damit würden dem Bericht zufolge die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Nr.2 der US-Mobilfunkanbieter nach der 5G-Einführung in das Festnetz-Breitbandgeschäft einsteigen kann, einen wachsenden Markt.

Bloomberg zufolge wäre dies die bisher größte Investition von T-Mobile in die Glasfaserinfrastruktur und würde den Mobilfunkkonzern näher an den direkten Wettbewerb mit Kabelanbietern wie Comcast Corp. und Charter Communications Inc. heranführen.

Sprecher von Deutsche Telekom und T-Mobile reagierten nicht unmittelbar auf Mail-Anfragen mit der Bitte um Stellungnahme zu dem Bericht gegenüber Dow Jones Newswires.

Die an der NASDAQ gelistete T-Mobile US-Aktie musste anfängliche Gewinne im Verlauf wieder abgeben und fällt nun zeitweise um 0,95 Prozent auf 141,76 US-Dollar.

LONDON (Dow Jones)