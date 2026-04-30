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30.04.2026 14:19:44
TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, -2-
Juni 2022
19-03-26 1334GMT
Dow Jones Nachrichten auf Deutsch, 19 März 2026 14:34:34
14:34:34
TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, -2-
30.04.20 TLTRO3 Haupt-Refi-Satz
. Einlagensatz -50 Bp -25 Bp bis Juni 2021
12.03.20 TLTRO3 Einlagensatz
. Einlagensatz -25 Bp bis Juni 2020
12.09.19 TLTRO3
. Einlagensatz
07.03.19 TLTRO3
. Einlagensatz +10 Bp
10.03.16 TLTRO2
. Einlagensatz
22.01.15 TLTRO1
. Haupt-Refi-Satz
07.11.13 TLTRO1
. Haupt-Refi-Satz +10 Bp
==
- Quelle Daten: Europäische Zentralbank (EZB)
- Webseite: www.ecb.int/home
Legende:
APP = Asset Purchase Programme
CSPP = Corporate Securities Purchase Programme
PSPP = Public Securities Purchase Programme
ABSPP = Asset Backed Securities Purchase Programme
PEPP = Pandemic Emergency Purchase Programme
LTRO = Longer-Term Refinancing Operation
TLTRO = Targeted Longer-Term Refinancing Operation
PELTRO = Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operation
Bp = Basispunkte
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/hab
(END) Dow Jones Newswires
April 30, 2026 08:20 ET (12:20 GMT)
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