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30.04.2026 14:19:42
TABELLE/EZB Leitzinsen, Kaufprogramme, Langfristtender
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++++++ LEITZINSEN ++++++
. Haupt- Einlagen- Spitzen- Forward
Sitzung Refi-Satz Satz Refi-Satz Guidance
30.04.26 2,15 2,00 2,40 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und
PROGNOSE 2,00 und entscheidet von Sitzung zu Sitzung
05.06.25 2,15 2,00 2,40 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und
entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen
17.04.25 2,65 2,25 2,90 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und
entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen
06.03.25 2,65 2,50 2,90 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und
entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen
30.01.25 2,90 2,75 3,15 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und
entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen
12.12.24 3,15 3,00 3,40 EZB verfolgt datenabhängige Geldpolitik und
entscheidet von Sitzung zu Sitzung über Zinsen
17.10.24 3,40 3,25 3,90 EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten,
um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen
12.09.24 3,65 3,50 3,90 EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten,
um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen
06.06.24 4,25 3,75 4,50 EZB wird Zinsen so lange wie nötig restriktiv halten,
um Inflationsziel mittelfristig zu erreichen
11.04.24 4,50 4,00 4,75 Zinsen könnten sinken, wenn Zuversicht hinsichtlich
Inflationsrückgang zunimmt
14.09.23 4,50 4,00 4,75 EZB-Zinsen haben Niveau erreicht, das - wenn es
lange genug aufrechterhalten wird - einen erheblichen
Beitrag zu einer zeitnahen Rückkehr der Inflation auf
den Zielwert leisten wird.
27.07.23 4,25 3,75 4,50 EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik-
tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen
datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick,
Kernflation, geldpolitische Transmission
15.06.23 4,00 3,50 4,25 EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik-
tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen
datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick,
Kernflation, geldpolitische Transmission
04.05.23 3,75 3,25 4,00 EZB: Zinsen müssen auf ausreichend restrik-
. tives Niveau steigen. Entscheidungen fallen
. datenabhängig. Kriterien sind Inflationsausblick,
. Kernflation, geldpolit. Transmission.
16.03.23 3,50 3,00 3,75
02.02.23 3,00 2,50 3,25 EZB entscheidet von Sitzung zu Sitzung,
aber angesichts des Inflationsdrucks
ist im März eine weitere Erhöhung um 50
Basispunkte beabsichtigt
15.12.22 2,50 2,00 2,75 EZB erwartet weitere "signifikante und"
stetige" Zinserhöhungen (50 Bp)
27.10.22 2,00 1,50 2,25 EZB erwartet weitere Zinserhöhungen,
Entscheidungen fallen von Sitzung zu
Sitzung
08.09.22 1,25 0,75 1,50 EZB erwartet weitere Zinserhöhungen,
Entscheidungen fallen von Sitzung zu
Sitzung
21.07.22 0,50 0,00 0,75 Eine weitere Normalisierung der Zinsen
ist angemessen, Entscheidungen fallen
von Sitzung zu Sitzung
09.06.22 0,00 -0,50 0,25 Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli,
weitere Zinserhöhung im September, nach
September graduelle, stetige Erhöhungen
angemessen
14.04.22 0,00 -0,50 0,25 Zinsen auf aktuellem Niveau
bis Inflation deutlich vor Ende
Projektionszeitraum 2% erreicht,
Zinsanhebung einige Zeit nach Ende
APP-Nettokäufe
10.03.22 0,00 -0,50 0,25 Zinsen auf aktuellem Niveau
bis Inflation deutlich vor Ende
Projektionszeitraum 2% erreicht,
Zinsanhebung einige Zeit nach Ende
APP-Nettokäufe
22.07.21 0,00 -0,50 0,25 Zinsen auf aktuellem/niedrigerem
. Niveau bis Inflation deutlich vor
. Ende Projektionszeitraum 2% erreicht
04.06.20 0,00 -0,50 0,25 unverändert/niedriger
. bis Inflationswende
12.09.19 0,00 -0,50 0,25 unverändert/niedriger
. bis Inflationswende
06.06.19 0,00 -0,40 0,25 unverändert bis Mitte
. 2020/so lange wie nötig
07.03.19 0,00 -0,40 0,25 unverändert bis Ende
. 2019/so lange wie nötig
14.06.18 0,00 -0,40 0,25 unverändert bis Herbst
. 2019/so lange wie nötig
10.03.16 0,00 -0,40 0,25 unverändert/niedriger
. für längere Zeit
. über Käufe hinaus
03.12.15 0,05 -0,30 0,30
04.09.14 0,05 -0,20 0,30
05.06.14 0,15 -0,10 0,40 unverändert für längere Zeit
07.11.13 0,25 0,00 0,75
04.07.13 0,25 0,00 1,00 unverändert/niedriger
. für längere Zeit
02.05.13 0,50 0,00 1,00
05.07.12 0,75 0,00 1,50
++++++ KAUFPROGRAMME ++++++
Sitzung APP Forward Guidance PEPP
12.12.24 PEPP-Wiederanlage wird Ende 2024 beendet
15.06.23 APP-Wiederanlage endet Flexible Wiederanlage zur Sicherung
ab Juli geldpolitischer Transmission
bis Ende 2024
02.02.23 Wiederanlage sinkt von
März bis Juni um monatlich
15 Mrd Euro - "proportional"
15.12.22 Wiederanlage sinkt von Flexible Wiederanlage zur Sicherung
März bis Juni um monatlich geldpolitischer Transmission
15 Mrd Euro bis Ende 2024
22.07.22 unbefristete Wiederanlage Flexible Wiederanlage zur Sicherung
geldpolitischer Transmission
bis Ende 2024
09.06.22 Ende zum 1. Juli 2022, Reinvestitionen bis Ende 2024
unbefristete Wiederanlage
14.04.22 40 Mrd April, 30 Mrd Mai Reinvestitionen bis Ende 2024
20 Mrd Juni, Ende im 3Q mögl
10.03.22 40 Mrd April, 30 Mrd Mai Keine Nettokäufe ab Ende März 2022
20 Mrd Juni, Ende im 3Q mögl
16.12.21 40 Mrd im 2Q, 30 Mrd im 3Q Keine Nettokäufe ab Ende März 2022
20 Mrd ab Okt
bis kurz vor Zinserhöhung
10.12.20 1.850 Mrd bis mindestens März 2022
bzw bis Ende Corona-Krise
04.06.20 1.350 Mrd bis mindestens Juni 2021
. bzw bis Ende Corona-Krise
30.04.20 750 Mrd bis Ende 2020
. bzw bis Ende Corona-Krise
18.03.20 750 Mrd bis Ende 2020
12.03.20 +120 Mrd bis Ende 2020
12.09.19 20 Mrd ab November 2019
. bis kurz vor Zinserhöhung
14.06.18 15 Mrd Okt. bis Dez. 2018
. 0 Mrd Euro ab 2019
26.10.17 ab 2018 30 Mrd/Monat bis
. Sept 2018 bzw so lange wie nötig
08.12.16 ab Apr 2017 60 Mrd/Monat bis
. Dez. 2017 bzw so lange wie nötig
10.03.16 CSPP 80 Mrd/Monat bis März 2017 bzw
. so lange wie nötig
03.12.15 60 Mrd/Monat bis März 2017 bzw
. so lange wie nötig
. Ankauf Regionalanleihen
03.09.15 Emissionslimit PSPP steigt
. auf 33 (zuvor: 25) Prozent
15.04.15 60 Mrd/Monat bis Sept 2016 bzw
. so lange wie nötig
22.01.15 PSPP 60 Mrd/Monat bis Sept 2016
04.09.14 ABSPP mindestens 2 Jahre
. CBPP3 mindestens 2 Jahre
++++++ LANGFRISTTENDER mit Serie, Zinssatz und Terminierung ++++++
Sitzung TLTRO LTRO PELTRO
09.06.22 Einlagensatz
16.12.21 Einlagensatz ab
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 30, 2026 08:20 ET (12:20 GMT)
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