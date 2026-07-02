02.07.2026 06:20:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Juli

===

06:30 CH/SNB-Finanzstabilitätsbericht

*** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 11:00 DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 2Q

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 12:00 PO/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Rolle von Zentralbanken beim

Klimaschutz

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +115.000

zuvor: +172.000

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 226.000

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai

PROGNOSE: -1,3% gg Vm

zuvor: +4,8% gg Vm

*** 19:55 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung von Generali

- FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-Close-Call

- US/Verkürzter US-Anleihehandel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
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