TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Dezember

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj

vorläufig: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Monat Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/-1,1% gg Vj

zuvor: -2,0% gg Vm/-2,5% gg Vj

08:30 DE/Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin),

Konjunkturprognose Winter 2025

*** 14:00 US/Philadelphia Fed-Präsidentin Paulson, Rede in Delaware State Chamber of Commerce

*** 14:30 US/Cleveland Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei

University of Cincinnati Real Estate Center Roundtable Series event

*** - BE/Ecofin-Treffen

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

December 12, 2025 00:19 ET (05:19 GMT)

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
