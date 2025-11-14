14.11.2025 06:15:39

TAGESVORSCHAU/Freitag, 14. November

===

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +2,7% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: +5,5% gg Vj

zuvor: +6,5% gg Vj

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz)

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H (09:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK)

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q

*** 08:30 DE/Siemens Energy AG, BI-PK

*** 09:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede zu

"What energy for climate and competitiveness in Europe?"

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj

1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj

2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj

*** 11:00 EU/Handelsbilanz September

*** 11:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum

*** 12:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bankenaufsichtsforum

*** 13:00 NL/ASML Holding NV, Kapitalmarkttag

*** 16:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Workshop zu

International Macroeconomics and Finance

*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 00:16 ET (05:16 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:32 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen