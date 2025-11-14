|
TAGESVORSCHAU/Freitag, 14. November
===
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: +2,7% gg Vj
zuvor: +3,0% gg Vj
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober
PROGNOSE: +5,5% gg Vj
zuvor: +6,5% gg Vj
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz)
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H (09:30 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK)
07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q
*** 08:30 DE/Siemens Energy AG, BI-PK
*** 09:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede zu
"What energy for climate and competitiveness in Europe?"
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj
1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj
2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj
*** 11:00 EU/Handelsbilanz September
*** 11:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum
*** 12:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bankenaufsichtsforum
*** 13:00 NL/ASML Holding NV, Kapitalmarkttag
*** 16:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Workshop zu
International Macroeconomics and Finance
*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose
===
