TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Juni

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08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März

*** 08:45 FR/Industrieproduktion April

09:30 SE/Verve Group SE, HV

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj"

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +80.000 gg Vm

zuvor: +115.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj

20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary

of the Wealth of Nations"

- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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June 05, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)