05.06.2026 05:59:42

TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Juni

===

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März

*** 08:45 FR/Industrieproduktion April

09:30 SE/Verve Group SE, HV

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj"

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +80.000 gg Vm

zuvor: +115.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj

20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary

of the Wealth of Nations"

- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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ATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt verbucht vor dem Wochenende Gewinne. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
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