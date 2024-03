TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. März (vorläufige Fassung)

===

*** 02:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des

Referenzzinses für Bankkredite (LPR)

07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

07:40 DE/Zeal Network SE, Jahresergebnis

07:55 DE/PVA TePla AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-3,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/-4,4% gg Vj

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+4,0% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+4,6% gg Vj

zuvor: -0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj

09:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK),

Pk zur Konjunkturprognose 2024/25, Berlin

09:00 DE/Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK), Vorstellung

Unternehmensbarometer 2024 zur Europawahl 2024

*** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and its Watchers"

(10:30 EZB-Chefvolkswirt Lane, 14:45 EZB-Direktorin Schnabel)

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin

*** 12:00 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (13:00 Earnings-Call)

13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zum

anstehenden Europäischen Rat, Berlin

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März

PROGNOSE: -15,0

zuvor: -15,5

17:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Diskussion bei Konferenz "Europe 2024", Berlin

17:45 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Die Zukunft der

europäischen Finanzen"

18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, ZEW-Präsident Wambach, Teilnahme

an "Economic Dialogue" im Finanzministerium, Berlin

18:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim Parlamentarischen Abend

des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Berlin

*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 5,25% bis 5,50%

zuvor: 5,25% bis 5,50%

19:00 DE Bundeskanzler Scholz, niederländischer Ministerpräsident Rutte,

Gespräch am Rande von Leipziger Buchmesse

- DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

August 2052 im Volumen von 1 Mrd EUR

- DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Juli 2044 im Volumen von 1 Mrd EUR

- JP/Börsenfeiertag Japan

===

