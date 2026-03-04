04.03.2026 05:56:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. März

===

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Februar

PROGNOSE: 49,3

zuvor: 49,3

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 49,4

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,3

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,3

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:30 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vj

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 52,9

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,6

zuvor: 48,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 49,1

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,4

zuvor: 52,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 52,1

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,8

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 51,3

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,9

zuvor: 54,0

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-2,7% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/-2,1% gg Vj

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +48.000 Stellen

zuvor: +22.000 Stellen

14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Gastgeber bei Vortrag

"The Crisis in the Liberal World Order" von Martin Wolf

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 52,3

1. Veröff.: 52,3

zuvor: 52,7

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 53,5 Punkte

zuvor: 53,8 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

22:05 DE/Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes

- NL/Redcare Pharmacy NV, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Februar

*** - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:19 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen