TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Oktober (vorläufige Fassung)

*** 03:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des

geldpolitischen Rats Cash Rate

PROGNOSE: 2,75%

zuvor: 3,00%

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

saisonbereinigt

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

*** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag

*** 11:15 FI/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei

Konferenz der finnischen Finanzaufsichtsbehörde

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Juli 2042 im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 12:30 FI/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel bei Konferenz der

finnischen Finanzaufsichtsbehörde

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 US/IMF Managing Director Kristalina Georgieva, Auftaktrede des

Jahrestreffens

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 18:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Videobotschaft anlässlich des

zum 55. Jahrestags des Werner Report

*** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen Abspaltung von

Solstice im 4. Quartal

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 16./17. September

- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea

