07.10.2025 15:21:40
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Oktober (vorläufige Fassung)
===
*** 03:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des
geldpolitischen Rats Cash Rate
PROGNOSE: 2,75%
zuvor: 3,00%
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August
saisonbereinigt
PROGNOSE: -1,0% gg Vm
zuvor: +1,3% gg Vm
*** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag
*** 11:15 FI/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei
Konferenz der finnischen Finanzaufsichtsbehörde
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
Juli 2042 im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 12:30 FI/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel bei Konferenz der
finnischen Finanzaufsichtsbehörde
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
16:00 US/IMF Managing Director Kristalina Georgieva, Auftaktrede des
Jahrestreffens
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 18:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Videobotschaft anlässlich des
zum 55. Jahrestags des Werner Report
*** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen Abspaltung von
Solstice im 4. Quartal
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 16./17. September
- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea
===
