01.06.2026 06:00:40

TAGESVORSCHAU/Montag, 1. Juni

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02:00 US/Fed Gouverneur Powell, Rede beim John F. Kennedy Profile in Courage

Award

*** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei

BoK-Jahrestagung

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April

saisonbereinigt real

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -2,0% gg Vm

*** 09:00 CH/BIP 1Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: 51,9

zuvor: 52,1

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 48,9

zuvor: 52,8

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 51,4

10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 52,2

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,2% gg Vj

10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,7

zuvor: 53,7

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 55,3

zuvor: 54,5

*** 16:00 US/Bauausgaben April

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: 53,2 Punkte

zuvor: 52,7 Punkte

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

- EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme

- Börsenfeiertag: Singapur

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)

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US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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