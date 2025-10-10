TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. bis Montag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)

===

M O N T A G, 13. Oktober 2025

*** 08:00 DE/Großhandelspreise September

08:00 DE/Insolvenzen Juli & Schnellindikator September

*** 15:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts-

und Währungsausschuss des EP

20:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds,

Georgieva, bei CSO Townhall

20:30 US/Jahrestreffen der Finanzminister des Commonwealth

*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q

*** - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close Call 3Q

*** - CN/Außenhandel September

- US/Treffen der stellvertretenden Finanzminister und

Zentralbankgouverneure der G20

- KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel

===

