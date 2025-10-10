10.10.2025 14:41:40

TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. bis Montag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)

===

M O N T A G, 13. Oktober 2025

*** 08:00 DE/Großhandelspreise September

08:00 DE/Insolvenzen Juli & Schnellindikator September

*** 15:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts-

und Währungsausschuss des EP

20:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds,

Georgieva, bei CSO Townhall

20:30 US/Jahrestreffen der Finanzminister des Commonwealth

*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q

*** - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close Call 3Q

*** - CN/Außenhandel September

- US/Treffen der stellvertretenden Finanzminister und

Zentralbankgouverneure der G20

- KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 08:42 ET (12:42 GMT)

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

