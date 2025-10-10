|
10.10.2025 14:41:40
TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. bis Montag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)
===
M O N T A G, 13. Oktober 2025
*** 08:00 DE/Großhandelspreise September
08:00 DE/Insolvenzen Juli & Schnellindikator September
*** 15:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts-
und Währungsausschuss des EP
20:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds,
Georgieva, bei CSO Townhall
20:30 US/Jahrestreffen der Finanzminister des Commonwealth
*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q
*** - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close Call 3Q
*** - CN/Außenhandel September
- US/Treffen der stellvertretenden Finanzminister und
Zentralbankgouverneure der G20
- KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 10, 2025 08:42 ET (12:42 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Rot zum Wochenschluss -- DAX stabil -- Börsen in Fernost gehen mit Abgaben ins Wochenende
Während sich der heimische Leitindex im Verlauf schwächer zeigt, bewegt sich der DAX am Freitagmittag um die Nulllinie. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.