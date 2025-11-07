07.11.2025 14:57:39

TAGESVORSCHAU/Samstag, 8. November bis Montag, 10. November (vorläufige Fassung)

===

S O N N T A G, 9. November 2025

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: -2,3% gg Vj

zuvor: -2,3% gg Vj

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: 0,0% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vj

M O N T A G, 10. November 2025

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz)

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 08:57 ET (13:57 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

