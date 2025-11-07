|
07.11.2025 14:57:39
TAGESVORSCHAU/Samstag, 8. November bis Montag, 10. November (vorläufige Fassung)
===
S O N N T A G, 9. November 2025
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober
PROGNOSE: -2,3% gg Vj
zuvor: -2,3% gg Vj
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober
PROGNOSE: 0,0% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vj
M O N T A G, 10. November 2025
07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q
(10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz)
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 07, 2025 08:57 ET (13:57 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.