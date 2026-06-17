|
17.06.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Juni
^
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung
10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 CHE: Handelsbilanz 5/26
08:00 DEU: Baugenehmigungen 4/26
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 4/26
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/26
08:00 DEU: Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
11:00 EUR: Bauproduktion 4/26
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 5/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt
09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe
13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.