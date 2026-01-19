TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 20. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: DocMorris , Q4-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Trading Statement

10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen

11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der detaillierten Absatzzahlen nach Marken, Frankfurt

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

17:30 DEU: Porsche, Pre-close call

17:30 DEU: Mercedes, Pre-close call

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz

22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen

22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Handelsbilanz mit den USA (Detailergebnisse Außenhandel November 2025), Januar-November 2025

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, 11/25 und Jahresschätzung 2025

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 11/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25

08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25

08:30 CHE: Importpreise 12/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

+ 10.50 Rede EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

+ 11.30 Rede He Lifeng, Vizepremierminister Chinas

