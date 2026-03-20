20.03.2026 17:34:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 23. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk)

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht

DEU: Pro DV, Jahreszahlen

DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028

DEU: Indexänderungen treten in Kraft:

Dax: keine Änderungen

MDax rein: Deutz, Jenoptik, Salzgitter

MDax raus: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Teamviewer

SDax rein: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Init, Teamviewer

SDax raus: Deutz, Jenoptik, PSI, Salzgitter

TecDax: keine Änderungen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26

12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 3/26

13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26

15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands Deutscher Reeder (VDR)

11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes

11:15 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Distributionszentrum von Roche, Mannheim

DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

ITA: Italien entscheidet in Volksabstimmung über Justizreform

USA: Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
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