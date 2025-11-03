TANAKA SEIMITSU KOGYO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TANAKA SEIMITSU KOGYO präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TANAKA SEIMITSU KOGYO ein EPS von 40,82 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 10,56 Milliarden JPY gegenüber 9,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at