Taparia Tools präsentierte Quartalsergebnisse

Taparia Tools lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,52 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Taparia Tools im vergangenen Quartal 2,67 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taparia Tools 2,43 Milliarden INR umsetzen können.

Taparia Tools hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 99,83 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 80,72 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,23 Milliarden INR gegenüber 9,13 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at