Tarapur Transformers: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tarapur Transformers lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,64 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,950 INR. Im Vorjahr hatten 8,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at