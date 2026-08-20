Target stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Target lud am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,54 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 25,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at