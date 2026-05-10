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WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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10.05.2026 11:59:20
Tariffs or not? How EU is dealing with US 'dealmaking'
Earlier this week, President Trump threatened European car makers with 25% tariffs before walking it back later in the week. How is the EU dealing with this unpredictability?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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