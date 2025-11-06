Tarsus Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tarsus Pharmaceuticals hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tarsus Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,610 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 118,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 146,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at