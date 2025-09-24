|
24.09.2025 17:36:44
Tata Steel Injects $460 Mln Into T Steel Holdings
(RTTNews) - Tata Steel Ltd. has infused $460 million, or ?4,054.66 crore, into its wholly owned foreign subsidiary T Steel Holdings Pte. Ltd., as part of its ongoing capital support to the unit.
The investment, made through the subscription of 4,577,114,428 equity shares with a face value of $0.1005 each, was completed on September 24, 2025, the company said in a regulatory filing.
T Steel Holdings will remain a wholly owned subsidiary of the company after the transaction.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt kaum verändert -- DAX letztlich leicht im Plus -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich
Der heimische Leitindex zeigte sich zur Wochenmitte wenig bewegt. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden mutiger. Die US-Börsen bewegen sich seitwärts. Die Indizes in Asien präsentierten sich am Mittwoch mit positiver Tendenz.