Tatra Banka präsentierte Quartalsergebnisse

Tatra Banka hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3325,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Tatra Banka 4165,00 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 280,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tatra Banka 269,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at