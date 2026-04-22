Taylor Morrison Home a Aktie
WKN DE: A1T8F9 / ISIN: US87724P1066
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22.04.2026 12:20:32
Taylor Morrison Home Corp. Q1 Income Drops
(RTTNews) - Taylor Morrison Home Corp. (TMHC) announced a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $98.62 million, or $1.01 per share. This compares with $213.47 million, or $2.07 per share, last year.
Excluding items, Taylor Morrison Home Corp. reported adjusted earnings of $109.21 million or $1.12 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 26.8% to $1.387 billion from $1.896 billion last year.
Taylor Morrison Home Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $98.62 Mln. vs. $213.47 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $2.07 last year. -Revenue: $1.387 Bln vs. $1.896 Bln last year.
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