Taeyoung Engineering Construction gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Taeyoung Engineering Construction hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 372,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 39,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 507,80 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taeyoung Engineering Construction 633,05 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at