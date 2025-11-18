SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
18.11.2025 16:31:00
TeamViewer stellt KI-Agenten Tia für autonomen IT-Support vor
TeamViewer hat einen KI-Agenten vorgestellt, der IT-Störungen eigenständig erkennen und beheben soll. Für komplexere Fälle bleibt der Mensch zuständig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!