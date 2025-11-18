SUPPORT Aktie

18.11.2025 16:31:00

TeamViewer stellt KI-Agenten Tia für autonomen IT-Support vor

TeamViewer hat einen KI-Agenten vorgestellt, der IT-Störungen eigenständig erkennen und beheben soll. Für komplexere Fälle bleibt der Mensch zuständig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
