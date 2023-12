TecDAX-Papier Telefonica Deutschland-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica Deutschland von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Telefonica Deutschland-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde die Telefonica Deutschland-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,58 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Telefonica Deutschland-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,956 Telefonica Deutschland-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.11.2023 auf 2,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,70 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,30 Prozent verringert.

Am Markt war Telefonica Deutschland jüngst 6,99 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Telefonica Deutschland-Aktie fand am 30.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Telefonica Deutschland-Aktie lag beim Börsengang bei 5,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at