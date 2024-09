TecDAX-Titel CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CompuGroup Medical SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CompuGroup Medical SE-Aktie Anlegern gebracht.

Das CompuGroup Medical SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CompuGroup Medical SE-Anteile 38,82 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CompuGroup Medical SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,760 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 362,96 EUR, da sich der Wert eines CompuGroup Medical SE-Papiers am 13.09.2024 auf 14,09 EUR belief. Mit einer Performance von -63,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von CompuGroup Medical SE bezifferte sich zuletzt auf 728,94 Mio. Euro. Der erste Handelstag der CompuGroup Medical SE-Anteile an der Börse XETRA war der 04.05.2007. Zum Börsendebüt des CompuGroup Medical SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at