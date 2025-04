Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu

Der TecDAX befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,96 Prozent fester bei 3 243,53 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 591,466 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,755 Prozent auf 3 237,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 212,80 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 204,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 251,01 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, einen Stand von 3 795,16 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 08.01.2025, einen Wert von 3 489,17 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 08.04.2024, bei 3 396,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 sank der Index bereits um 5,62 Prozent. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 905,01 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 7,00 Prozent auf 60,35 EUR), EVOTEC SE (+ 4,44 Prozent auf 5,46 EUR), Nordex (+ 4,27 Prozent auf 14,88 EUR), Kontron (+ 4,09 Prozent auf 20,62 EUR) und JENOPTIK (+ 3,92 Prozent auf 15,89 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,22 Prozent auf 29,16 EUR), Deutsche Telekom (-1,12 Prozent auf 30,98 EUR), SAP SE (-0,47 Prozent auf 220,35 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,18 Prozent auf 22,06 EUR) und Nagarro SE (+ 0,30 Prozent auf 67,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 093 833 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 258,282 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Elmos Semiconductor-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,06 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

