TechCreate Group Aktie
WKN DE: A41F1N / ISIN: KYG8726A1067
|
30.01.2026 15:55:55
TechCreate Group Shares Surge To 114%
(RTTNews) - TechCreate Group Ltd. (TCGL) surged sharply in trading on Friday, jumping 93.49 percent, or $199.95, to $96.61, despite no company-specific news to explain the move.
The stock opened at $8.92 after a previous close of $103.34 and traded in a range of $195.00 to $201.73 during the session on the New york Stock Exchange. Shares were last quoted with a bid of $210.00 and an ask of $215.00.
Trading volume reached about 356,043 shares, below the average volume of 1.04 million. TechCreate Group's 52-week range stands at $3.95 to $201.73, underscoring the stock's extreme volatility.
