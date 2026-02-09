Minerals Corporation Aktie

Minerals Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541856 / ISIN: AU000000MSC6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 15:41:03

Techmet seeks additional funds for minerals portfolio

TECHMET is pursuing up to $200m in fresh capital to advance its portfolio of projects, said Reuters citing the critical minerals firm’s CEO Brian Menell on Monday.The privately held group, valued above $1bn, secured $300m last year, including $180m from the Qatar Investment Authority. However, strong investor demand prompted management to reopen the fundraising round.“We decided to keep it open in order to seek another one or 200 million, which we’re busy concluding now,” Menell said at the Mining Indaba conference in Cape Town. “There has been a lot of additional appetite for further investment beyond the target that we originally set ourselves.”TechMet holds stakes in 10 companies spanning the critical minerals supply chain, including Brazilian Nickel and South Africa’s Rainbow Rare Earths. The US government’s International Development Finance Corp ranks among its largest backers, alongside Mercuria, S2G Investments and Lansdowne Partners.Whilst open to new opportunities in the Democratic Republic of Congo and Zambia – key battlegrounds in Washington’s competition with China for African resources – TechMet is concentrating on existing assets.“We’re certainly open to the DRC. It’s a very important country,” Menell said, noting the nation controls over 70% of global cobalt supplies and ranks as the world’s second-largest copper producer.Zambia also presents attractive prospects, particularly for copper deposits.The post Techmet seeks additional funds for minerals portfolio appeared first on Miningmx.Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Minerals Corporation Limited MSCShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Minerals Corporation Limited MSCShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen