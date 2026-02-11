Techno Mathematical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Techno Mathematical hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Techno Mathematical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46,64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -26,500 JPY je Aktie gewesen.

Techno Mathematical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,1 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 187,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 91,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at