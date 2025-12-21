|
21.12.2025 17:43:38
Tegut-Wildfond zurückgerufen
VERSMOLD/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der ostwestfälische Suppenhersteller Menzi warnt wegen möglicher Krankheitserreger vor dem Verzehr eines Wildfonds, der in Tegut-Supermärkten verkauft wurde. Nach Angaben des Internetportals Lebensmittelwarnung.de handelt es sich um das Produkt "tegut Wildfond, 400 Milliliter" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9.9.2028 und der Chargennummer TW L-25-0663.
Bei der Konservierung der betroffenen Produkte sei es zu einem Fehler im Produktionsprozess gekommen, wodurch sie vorzeitig verderben könnten, teilte das Portal mit. Die Ware wurde demnach in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen über Tegut-Filialen vertrieben.
Für weitere Kundeninformationen kann die Firma Menzi in Versmold kontaktiert werden, entweder per Telefon unter der Nummer +49 5423 2060 (Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder per E-Mail unter der Adresse./beg/DP/he
