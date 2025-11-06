|
06.11.2025 06:31:29
Teijin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Teijin lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei -280,57 JPY. Ein Jahr zuvor waren -300,180 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 207,93 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 252,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
