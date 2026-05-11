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11.05.2026 06:31:29
Telephone And Data Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Telephone And Data Systems hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,090 USD je Aktie vermeldet.
Telephone And Data Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 309,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 73,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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