Tempus AI präsentierte Quartalsergebnisse

Tempus AI hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,460 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Tempus AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 334,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 84,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 180,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at