Tenaya Therapeutics Aktie
WKN DE: A3CWF0 / ISIN: US87990A1060
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29.06.2026 14:56:41
Tenaya Therapeutics Appoints Eric Hyllengren As CFO
(RTTNews) - Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA), a clinical-stage biotechnology company, said on Monday that it has appointed Eric Hyllengren as Chief Financial Officer with effect from July 13.
Hyllengren most recently served as CFO of Zura Bio. Prior to Zura Bio, he served as CFO and Chief Operating Officer of Atara Biotherapeutics.
Earlier, he held roles of increasing responsibility across finance, investor relations, and business development over the course of 15 years at Amgen.
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