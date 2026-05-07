Teradata vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Teradata lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 444,0 Millionen USD gegenüber 418,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at