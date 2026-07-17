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17.07.2026 06:31:29
TerraSky: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TerraSky hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,16 JPY gegenüber 16,51 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,29 Prozent auf 7,95 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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