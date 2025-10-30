TESEC präsentierte Quartalsergebnisse

TESEC präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 36,92 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,04 Prozent auf 1,56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at