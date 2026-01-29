SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
29.01.2026 03:35:07
Tesla cuts car models in shift to robots and AI
Multi-billionaire Elon Musk's electric car maker also said its annual revenue had fallen for the first time.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!